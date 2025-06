La vittoria al reality il volontariato i doppi incarichi | chi è Jacob Schrot il consigliere più fidato del cancelliere tedesco Merz

A soli 34 anni, Jacob Schrot sta ridefinendo i ruoli della politica tedesca: è sia il capo di gabinetto del cancelliere Merz che il consigliere speciale per la sicurezza nazionale, incarico creato su misura. Un esempio di talento precoce e di dedizione, che si distingue anche per le sue vittorie al reality e il suo impegno nel volontariato. La sua storia dimostra come passione e competenza possano aprire strade sorprendenti e influenzare il futuro.

A 34 anni Schrot si ritrova con un doppio ruolo: è capo di gabinetto del cancelliere tedesco e consigliere per la sicurezza nazionale (incarico creato ad hoc). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La vittoria al reality, il volontariato, i doppi incarichi: chi è Jacob Schrot, il consigliere più fidato del cancelliere tedesco Merz

In questa notizia si parla di: schrot - consigliere - cancelliere - tedesco

Jacob Schrot, chi è il consigliere più fidato di Merz: la vittoria al reality, il volontariato, i doppi incarichi.

La vittoria al reality, il volontariato, i doppi incarichi: chi è Jacob Schrot, il consigliere più fidato del cancelliere tedesco Merz - A 34 anni Schrot si ritrova con un doppio ruolo: è capo di gabinetto del cancelliere tedesco e consigliere per la sicurezza nazionale (incarico creato ad hoc) ... Si legge su msn.com

Consiglio di sicurezza nazionale, perfino Berlino si muove. E Roma? - L’Italia rimarrà l’unico Paese del G7 privo di una strategia e di un Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo formiche.net