La Villa Reale punta all’Unesco Un protocollo per la candidatura

La Villa Reale di Monza si prepara a raggiungere un traguardo ambizioso: la candidatura all’Unesco. Con il supporto della Provincia e del Consorzio, si sta delineando un protocollo che aprirà le porte alla prestigiosa World Heritage List, un percorso che richiederà almeno tre anni di impegno. Come sottolinea il direttore Corsini, l’Unesco valuta non solo l’arte, ma anche la qualità e la coerenza culturale del progetto, puntando a valorizzare un patrimonio unico e riconosciuto a livello internazionale.

La Reggia punta in alto, fino all’Unesco. Il Consorzio, insieme alla Provincia, si prepara a firmare un protocollo per candidare la Villa Reale e il sistema delle Ville di Delizia brianzole alla prestigiosa World Heritage List di Unesco. Il percorso non sarà breve: almeno tre anni di lavoro. "Unesco valuta la qualità e la coerenza del progetto culturale, non solo il valore artistico – spiega il direttore del Consorzio Bartolomeo Corsini –. È un processo complesso, che passerà prima dalla commissione Unesco di Roma, ma crediamo fortemente nella forza del nostro sistema territoriale". Con lui, in prima linea, Erminia Zoppè della Provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Villa Reale punta all’Unesco. Un protocollo per la candidatura

In questa notizia si parla di: unesco - villa - reale - punta

Interventi per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro alla dimora e ai giardini storici del sito, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2013 Vai su Facebook

La Villa Reale punta all’Unesco. Un protocollo per la candidatura; Monza, Villa Reale punta ad essere inserita nella lista del Patrimonio dell'Unesco (e al riconoscimento dell'intero complesso come museo); Villa Reale e Parco di Monza: cantieri in pieno svolgimento e orizzonte Unesco.

La Villa Reale punta all’Unesco. Un protocollo per la candidatura - Il Consorzio, insieme alla Provincia, si prepara a firmare un protocollo per ... msn.com scrive

Monza e Brianza Puntano all’UNESCO: al lavoro per candidare Reggia e Ville di Delizia - Non solo la Reggia: un "progetto di rete" esteso alle Ville di delizia punta a proiettare l'intera Brianza nel firmamento culturale UNESCO, con un cammino che durerà tre anni. Da mbnews.it