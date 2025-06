La villa dell'orrore | a Bugguggiate le forze dell'ordine liberano 104 Chihuahua segregati in una villa

Una vera e propria villa dell'orrore a Bugguggiate, dove 104 Chihuahua sono stati liberati dalle forze dell’ordine dopo anni di abbandono. La proprietaria, ricoverata, li aveva lasciati segregati in condizioni drammatiche, una triste realtà emersa grazie anche a Striscia la Notizia. Ora, i cani sono al sicuro e pronti per trovare nuove famiglie. Continua a leggere per scoprire come questi piccoli sopravvissuti stanno ricostruendo la loro vita.

104 Chihuahua prelevati da una villa in provincia di Varese. La proprietaria della casa li aveva abbandonati lì dopo essere stata ricoverata. Una situazione che andava avanti da molto tempo, segnalata anche da Striscia la notizia. I cani andranno in adozione, attualmente sono stati portati in diversi canili sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

