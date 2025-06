la vicenda di amir babai e quella di un uomo impiccato due volte

la rapidità e la competenza, sottolineando quanto sia fondamentale un intervento tempestivo in situazioni di emergenza. Questa vicenda ci invita a riflettere sulle sfide del sistema giudiziario e sulla fragile tenuta della salute mentale dei detenuti, lasciando aperto il dibattito su come garantire protezione e giustizia per tutti.

Non so quasi nulla della vicenda processuale di Amir Babai, il trentunenne iraniano condannato in primo grado dal tribunale di Locri per favoreggiamento all’immigrazione clandestina dopo quasi due anni di custodia cautelare in carcere. So solo che, tornato in cella a seguito della condanna, Amir si è tagliato la giugulare, e so che il medico di turno – un chirurgo, per sua fortuna – è riuscito a salvargli la vita bloccando l’emorragia con quindici punti di sutura. So pure che in quelle condizioni, scampato per miracolo a una morte per dissanguamento, Amir Babai è stato rimandato come niente fosse in carcere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it