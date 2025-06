La valle della pietra ollare si fa conoscere. Giovani creativi in visita nelle cave.

Nel cuore delle valli alpine, la Valle della Pietra Ollare si trasforma in un vivace palcoscenico di creatività, attirando giovani artisti e visitatori affascinati dall'antica arte della lavorazione. Un patrimonio immateriale che si rinnova grazie all’impegno di artigiani e comunità locali, offrendo nuove prospettive attraverso linguaggi innovativi. Con "Modellare il tempo", si apre una finestra sulla tradizione rivisitata in chiave moderna, un percorso da scoprire e valorizzare.

CHIESA VALMALENCO Un percorso che valorizza la tradizione della lavorazione della pietra ollare, un sapere antico che ancora vive grazie all'impegno di artigiani e comunità locali, un patrimonio culturale immateriale da preservare e far conoscere puntando su linguaggi creativi e partecipativi. Nasce con questa finalità "Modellare il tempo. Living Heritage nel territorio alpino", progetto promosso dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) della Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia. In collaborazione con ERSAF, Codici Ricerca e Intervento e lo Studio Shift di Morbegno, sei giovani tra i 19 e i 35 anni sono stati selezionati per partecipare al percorso formativo e immersivo.