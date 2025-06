La triste parabola di Francesca Pascale da Berlusconi a Renzi | Lo stimo Vannacci? Lo lascerei su un’isola deserta

Francesca Pascale svela i suoi pensieri più autentici tra ambizioni, amori e scelte di vita. Nella puntata di ‘Storie di donne al bivio’, l’ex compagna di Silvio Berlusconi rivela chi porterebbe su un’isola deserta e chi, invece, lascerebbe lì. Un racconto sincero e coinvolgente che invita a riflettere sulle priorità e sui valori più profondi. Ma poi, come si conclude questa riflessione? Non c’è bisogno di dire nulla, basta ascoltare.

Chi porterei sulla famosa isola deserta? Il generale Roberto Vannacci, Simone Pillon e Mario Adinolfi. Ma poi li lascerei lì e tornerei solo con due donne, Michela Murgia e Samantha Cristoforetti”. A parlare è Francesca Pascale, ospite di Monica Setta a ‘ Storie di donne al bivio’ nella puntata che andrà in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2 che sulla sua ex compagna Paola Turci, risponde: “Non c’è bisogno di dire nulla. Se non sei in un posto felice è meglio andartene. Non è facile. Io ci sono riuscita perché mi sono ispirata a una donna che stimo e mi dà grande forza, Marina Berlusconi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it