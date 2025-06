La trequarti dell’Atalanta sotto la guida di Juric | quantità qualità e anche la possibilità di sfruttare tutta la rosa

Sotto la guida di Juric, l'Atalanta si sta affermando come una squadra più equilibrata e versatile, sfruttando al massimo la rosa a disposizione. La figura del trequartista, un ruolo strategico nel sistema tattico nerazzurro, si evolve rispetto alle idee di Gasperini, con nuove variabili da esplorare. Per l’Atalanta, gli attaccanti sono come le “Tuberine” di DreamWorks: mai abbastanza. L’obiettivo è mantenere la continuità del progetto, puntando sempre a migliorare e innovare sul campo.

L’Atalanta e la figura del trequartista: un contesto simile a Gasperini oppure qualche leggera novità rispetto al suo predecessore? Per l’Atalanta gli attaccanti sono come le “Tuberine” del film d’animazione DreamWorks “”La gang del bosco“: abbastanza non è mai abbastanza. L’obiettivo è quello di dare continuità al progetto, e se è vero che il reparto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La trequarti dell’Atalanta sotto la guida di Juric: quantità, qualità e anche la possibilità di sfruttare tutta la rosa

In questa notizia si parla di: atalanta - trequarti - sotto - guida

Il Milan sta discutendo dell’opportunità di puntare su Modric a parametro zero: sarebbe il primo grande colpo di Igli Tare sotto la gestione di Massimiliano Allegri Vai su Facebook

L’Atalanta che verrà: tutti i «nuovi acquisti» sono già in casa; Atalanta U23-Torres, si inizia a far sul serio. Le probabili formazioni; Come segna, quando segna, perché (a volte) non segna: ecco cosa perde l’Atalanta se Retegui si ferma.

Juventus-Atalanta: le formazioni e l’esclusione eccellente di Thiago Motta - Le probabili formazioni di Juventus e Atalanta per il match di Serie A, con McKennie in vantaggio su Koopmeiners nella trequarti bianconera ... Lo riporta msn.com

Atalanta, dubbi tra trequarti e attacco - Dopo le due vittorie consecutive contro Roma e Torino, l'Atalanta cerca la continuità ... Da calciomercato.com