La tregua fragile in Libano tra le bombe israeliane

una fragile speranza di stabilità si sgretola di nuovo nel Libano, dove le tensioni esplodono sotto il peso delle bombe israeliane. A soli sei mesi dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, il conflitto rischia di risvegliarsi, alimentato dall’operazione “Leone che sorge” e dalle minacce di escalation. La pace è un fragile equilibrio sull’orlo del baratro, e il mondo resta in attesa di un nuovo orizzonte di speranza o di crisi.

S ono passati solo sei mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, la milizia sciita vicina a Teheran, e i l Libano torna a tremare. L'operazione israeliana "L eone che sorge" lanciata il 13 giugno scorso contro la Repubblica islamica dell'Iran ha riesumato l o spauracchio di nuovi attac chi su larg a scala di Tel Aviv contro villaggi, sobborghi e postazioni di Hezbollah. La tregua fragile. Una tregua fragile, mediata dagli Stati Uniti lo scorso 27 novembre, che avrebbe subito una serie di violazioni. Non a caso, l 'Alto Commissariato delle Na zioni Unite per i diritti umani ( l'O hchr) il 15 aprile avvertiva che l e operazioni militari israeliane in Libano hanno continuato a mietere vittime civili e a distruggere infrastr utture vitali.

