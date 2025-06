La trasformazione di Agrate. Il vecchio paese agricolo diventato protagonista di un’epopea industriale.

Dalle campagne verdi alle vibranti fabbriche, Agrate ha vissuto una metamorfosi straordinaria. Ex paese agricolo, oggi è esempio di rinascita industriale e innovazione, dove i ricordi di un passato rurale si mescolano con il dinamismo di una città moderna. Alfredo Bosisio, testimone di questa trasformazione, rivela come il cuore di Agrate batta ancora forte, tra tradizione e progresso. Fra le avventure di ieri e le sfide di oggi, il suo spirito continua a ispirare.

"Ci sono stati anni in cui c’erano più lavoratori che abitanti". Alfredo Bosisio, ex assessore, oggi presidente della Speranza Calcio, dice che non si può parlare di Agrate se non cominciando dalla sua più grossa trasformazione. "Nel ’49, quando sono nato io - racconta - fuori dal mio cortile cominciavano i prati, adesso, c’è una città. Eravamo contadini, poi sono arrivate la fabbriche. Ma viverci è bellissimo: c’è tutto". Fra le avventure imprenditoriali che hanno scritto pagine importanti non solo della storia economica del Paese, ma anche del costume, c’è Star. Un’epopea leggendaria per il doppio brodo legato a doppio filo ad Agrate, anche adesso che il grande sito affacciato sulla Milano-Venezia in parte dismesso verrà riqualificato (salvo lo stabilimento) con progetto in itinere in Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it