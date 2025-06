La tragica fine di Jordan | Mio figlio gettato via

La triste vicenda di Jordan, un ragazzo di 26 anni strappato via troppo presto, scuote le coscienze di tutti noi. Un ricordo di una vita spezzata e di un sistema che spesso si rivela più una discarica sociale che un luogo di redenzione. Roberto Tinti, padre sconvolto, lotta con il dolore e i dubbi, ricordandoci che dietro a ogni numero c’è una storia umana. La verità , però, rimane ancora avvolta nel mistero...

"Il carcere è diventato un discarica sociale. Jordan non era un Santo, ma non era nemmeno un Diavolo. Lo dico e lo ribadirò ogni volta che ne avrò l'occasione: non meritava di finire così". Roberto Tinti è un uomo a pezzi. Il 12 marzo 2024, suo figlio Jordan, 26 anni, rinchiuso in carcere per una rapina che poi in fondo non era nemmeno una rapina, è stato trovato morto in cella. Ufficialmente suicida. Anche se qualche dubbio papĂ lo ha ancora. Tanto è vero che c'è un inchiesta per omicidio colposo in corso, assistito dall'avvocato Federico Edoardo Pisani. Intanto giovedì al Tribunale di Pavia è stato assolto, con formula dubitativa, il compagno di cella di Jordan, che il ragazzo aveva accusato di abusi sessuali nei suoi confronti (confermati da altri detenuti e due guardie).