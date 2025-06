La Toscana si pone ai vertici nazionali per le cure palliative

La Toscana si conferma ai vertici nazionali nelle cure palliative, evidenziando un impegno costante e innovativo nella tutela della qualità di vita dei pazienti. Nel 2024, grazie a un piano regionale completo e alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la regione rafforza ulteriormente i propri servizi, ponendo un esempio di eccellenza nel panorama italiano. Lo certifica Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel suo rapporto annuale, che...

FIRENZE – Nel 2024 la Regione Toscana si conferma tra le regioni più attrezzate e attente nella pianificazione delle cure palliative, con un piano regionale completo ed esaustivo e che rispetta tutte le principali indicazioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le cui risorse è stato finanziato il potenziamento dei servizi. Lo certifica Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel suo report annuale, che di fatto evidenzia come la strada imboccata per il raggiungimento degli obiettivi da centrare entro il 2028 sia quella giusta. Già infatti la Toscana ha centrato trentacinque parametri su trentasette, ponendosi ai vertici nazionali; da implementare solo l’istituzione e l’accredimento della rete locale delle cure palliative la presenza di un percorso integrato di cure uniforme a livello regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it