La top 10 del PokerStars Open di Malaga parla italiano Scatta oggi il day3

Malaga si prepara a vivere un'altra giornata di emozioni con il Day 3 del PokerStars Open, dove l'Italia fa sentire la sua presenza sulla scena internazionale. Dopo un avvio promettente, molti nostri rappresentanti sono già saldamente in corsa per conquistare la prima moneta di 241.000 euro. Non perdetevi il match più atteso: un duello che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo chip!

Nella splendida località spagnola tutto è pronto per il terzo giorno di gioco. Ieri molti italiani hanno scalato la classifica e alcuni sono davvero messi bene. Ricordiamo che si insegue una prima moneta da 241 mila euro. E non perdetevi lo scontro più incredibile. Quello che tutti aspettiamo con ansia.

