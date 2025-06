La taverna di Lisbona dove mangiare uno dei migliori arroz de pato in Portogallo

Se desideri assaporare uno dei migliori arroz de pato in Portogallo, non puoi perderti una visita a O Velho Eurico. Questa taverna nascosta tra i suggestivi vicoli del quartiere più autentico di Lisbona è il luogo ideale per immergersi nella tradizione gastronomica portoghese e gustare un piatto che racconta storie di sapore e passione. Preparati a un’esperienza culinaria indimenticabile che ti farà innamorare della cultura portoghese fin dal primo morso.

