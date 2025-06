La svolta societaria dopo un anno per il rilancio biancoverde La Fortis volta pagina E’ Santini il presidente

La Fortis Juventus, dopo un anno di sfide e cambiamenti, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rilancio e rinascita. Con l’elezione di Cosimo Santini come nuovo presidente, la società biancoverde si affaccia con rinnovato entusiasmo e determinazione, puntando a consolidare la propria storia e a riconquistare il rispetto nel panorama calcistico locale. Santini assume la guida con l’obiettivo di riportare entusiasmo e successi alla tanto amata squadra di Borgo San Lorenzo.

La Fortis Juventus ha chiuso ufficialmente un anno difficile e travagliato. Finisce l'era Bandinelli, durata solo un anno con retrocessione in Promozione. L'assemblea ha eletto il nuovo presidente: Cosimo Santini. L'imprenditore borghigiano fa così un ulteriore passo avanti, dopo essere entrato nel club bianco verde pochi giorni fa come vicepresidente. Santini assume la guida della storica società di Borgo San Lorenzo con l'obiettivo di rilanciare tutto l'ambiente biancoverde. "Purtroppo i passaggi burocratici richiedono il tempo necessario - spiega il nuovo numero uno della società –. Con l'impegno, la passione e il lavoro del nuovo Consiglio cercheremo di dare un'accellerata che ci consenta ampi spazi di manovra per programmare il futuro.