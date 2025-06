La strategia di Osimhen per andare alla Juventus | il 15 luglio scade la clausola il prezzo si abbasserà

Il futuro di Osimhen si infiamma: il 15 luglio scade la clausola di rescissione, e il prezzo potrebbe abbassarsi, aprendo le porte a un possibile trasferimento alla Juventus. Con un forte interesse del giocatore e il supporto di Tudor, la trattativa si fa calda nonostante gli ostacoli. RiuscirĂ la Vecchia Signora a cogliere questa opportunitĂ irripetibile? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa battaglia di mercato.

(Gazzetta) La Gazzetta scrive che la Juventus vuole Osimhen e Victor vuole la Juventus. L’addio di Giuntoli non ha cambiato di una virgola l’interesse del nigeriano. Tudor lo vorrebbe. Gli ostacoli, secondo la Gazzetta, sono due: la clausola di 75 milioni valida solo per l’estero ma che scadrĂ il 15 luglio; e Vlahovic il cui ingaggio pesa come un macigno sui conti bianconeri. Scrive la Gazzetta: Victor è attratto dalla Juve, tanto che per il momento ha preso tempo con i sauditi dell’Al Hilal e con i turchi del Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it