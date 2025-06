La storia degli aerei cargo cinesi in Iran Tutte le ipotesi | insidia nucleare o fake news?

Le recenti operazioni di aerei cargo cinesi in Iran hanno acceso un fuoco di sospetti e teorie complottiste che imperversano sui social e sui media internazionali. Tra ipotesi di aiuti militari, insidie nucleari e fake news, il mistero si infittisce, alimentato da mappe di tracking e fonti contrastanti. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? È fondamentale distinguere tra realtà e finzione per comprendere davvero cosa si nasconde dietro queste rotte misteriose.

Roma, 21 giugno 2025 - Aerei cargo cinesi atterrano in Iran durante il conflitto, il mistero che sta girando tra social media e testate anglosassoni non ha ancora una vera risposta. Dal Telegraph inglese all'americana Foxnews, le ipotesi di aiuti militari di Pechino a Teheran si rincorrono. Ma il tutto si basa sulle mappe dei flight tracker come Flightradar24. E c'è chi, come France 24, ha bollato il giallo come una fake news. Martedì il quotidiano britannico aveva lanciato il sassolino nello stagno parlando di attività inusuali di alcuni Boeing 147 freighter cinesi nello spazio aereo iraniano proprio il giorno dell'attacco e nei tre giorni seguenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La storia degli aerei cargo cinesi in Iran. Tutte le ipotesi: insidia nucleare o fake news?

