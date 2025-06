La Stonehenge di Pomodoro Appuntamento con il Sole Una lezione di astronomia immersi tra arte e natura

Nel cuore del Varesotto, tra colline e boschi, si erge una piccola Stonehenge di pomodoro, un capolavoro che unisce arte e astronomia in un affascinante appuntamento annuale: il solstizio d’estate. Un’occasione unica per immergersi nella meraviglia del cielo e della natura, accompagnati dalla creatività di un grande artista. Quest’anno, come sempre, il sole ci regalerà il suo spettacolo alle 12 e alle 13, illuminando questa straordinaria installazione.

Nel Varesotto, in un piccolo paese tra colline e boschi, in un posto immerso nella natura, l’ astronomia abbraccia l’ arte, in un appuntamento che si rinnova ogni anno il 21 giugno, solstizio d’estate. Anche oggi il protagonista dell’incontro astronomico sarà puntuale: così alle 12 - le 13 dell’ora legale - il sole offrirà i suoi effetti speciali al Parco dei 4 punti cardinali, a Taino, piccola Stonehenge. A crearla un grande artista del Novecento, Giò Pomodoro, che ha realizzato la scultura-monumento, una lezione di astronomia con richiami alla mitologia greca. Raccontare la storia del luogo Laura Tirelli, docente di Lettere in pensione, appassionata ricercatrice storica: sarà lei ad accompagnare in un viaggio meraviglioso tra mito, arte, natura i visitatori che arriveranno questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Stonehenge di Pomodoro. Appuntamento con il Sole. Una lezione di astronomia immersi tra arte e natura

In questa notizia si parla di: stonehenge - pomodoro - appuntamento - sole

La Stonehenge di Pomodoro. Appuntamento con il Sole. Una lezione di astronomia immersi tra arte e natura.

La Stonehenge di Pomodoro. Appuntamento con il Sole. Una lezione di astronomia immersi tra arte e natura - Il solstizio d’estate si celebra oggi nel “Parco dei quattro punti cardinali“ di Taino. Scrive ilgiorno.it

Come vivere la magia del solstizio d'estate 2025 a Stonehenge in diretta streaming - Coloro che non potranno recarsi a Stonehenge per assistere al solstizio d'estate 2025, potranno seguire l'evento in diretta streaming. Riporta meteo.it