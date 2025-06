La stagione di MusicaMente continua | concerto insieme all' Associazione Amici della musica a Castelbuono

La stagione di Musicamente prosegue con entusiasmo, offrendo un'esperienza musicale indimenticabile nel cuore di Castelbuono. In collaborazione con l'Associazione Amici della Musica, il 23 giugno alle 20 nella suggestiva Chiesa di San Francesco, si rinnova l'appuntamento con il talento e la passione. Non perdere questa occasione di immergerti in note che emozionano e coinvolgono, perché la musica è il linguaggio che unisce le anime.

Prosegue con grande intensitĂ la stagione concertistica 2025 promossa dal dipartimento di Musica Antica, BC sicilia, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e sponsorizzata da Banca di Credito Cooperativo delle Madonie. L'appuntamento è lunedì 23 giugno, alle 20, Chiesa di San Francesco, a.

