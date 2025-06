La Spagna rischia di compromettere il piano della Nato per contenere Trump

La tensione tra Spagna e Nato si fa sentire: il premier Pedro Sánchez ha infatti dichiarato di non voler aumentare la spesa militare al 5% del PIL, sfidando le richieste dell’Alleanza. Un gesto che potrebbe mettere a rischio il piano condiviso per contenere Donald Trump e rafforzare l’unità europea. Riusciranno le alleanze a mantenere la coesione in un contesto così complesso? Scopri di più nel nostro approfondimento esclusivo.

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha detto di non voler portare la spesa militare al 5 per cento del pil, come richiesto dalla Nato, che all’inizio della settimana prossima si ri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Spagna rischia di compromettere il piano della Nato per contenere Trump

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

La Spagna rischia di compromettere il piano della Nato per contenere Trump - Spinto da ragioni più interne che internazionali, il premier Sánchez dice che la visione che ha della Spagna e del mondo non prevede di portare la spesa mili ... Come scrive ilfoglio.it

La Spagna rifiuta di alzare la spesa militare come chiedono Trump e Nato: “Non vogliamo tagli al welfare” - Il primo ministro spagnolo Sanchez ha detto al segretario generale della Nato Rutte che la Spagna non ha intenzione di impegnarsi ad aumentare le proprie ... Riporta fanpage.it