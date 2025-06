La sosta in galleria poi la tragedia | ciclista precipita dalla scogliera e muore

Una giornata di relax che si è trasformata in un incubo improvviso: la tragica caduta di Mateusz Piotr, turista polacco di 43 anni, ha sconvolto tutti sul Lago di Garda. Durante una pausa in galleria, un destino fatale ha spezzato la sua vita in un istante. La scena, drammatica e inaspettata, ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto siano imprevedibili gli imprevisti.

Una tragedia assurda durante la tanto attesa vacanza sul lago di Garda con la moglie e un amico. Chwastyniak Mateusz Piotr, turista polacco di 43 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, dopo essere precipitato per oltre 100 metri dalla scogliera della galleria dei Ciclopi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La sosta in galleria, poi la tragedia: ciclista precipita dalla scogliera e muore

