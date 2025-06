La separazione secondo il presidente dell’Anm Parodi

Nel cuore di un dibattito sempre più acceso, il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si distingue come “uomo del dialogo”, invitando a superare le divisioni e a confrontarsi con rispetto e apertura. La sua visione mette in luce l’importanza di un confronto costruttivo su temi fondamentali, invitando tutti a contribuire a un percorso condiviso di crescita e comprensione. La vera sfida è aprire un dialogo che possa portare a soluzioni concrete e durature.

Il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, in un'intervista su Avvenire si presenta come "uomo del dialogo": "Noi non cerchiamo lo scontro, cerchiamo un dialogo su tem.

La guerra delle toghe. Intervista, con sportellate, al presidente dell'Anm Cesare Parodi - La guerra delle toghe è pronta a riacutizzarsi: intervistiamo Cesare Parodi, presidente dell'ANM, sulle crescenti tensioni tra governo e magistratura in vista della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere.

