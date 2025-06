La semplificazione del testo per scopi didattici | indicazioni e suggerimenti operativi 3 webinar prima lezione introduttiva gratuita

Se desideri rendere i tuoi contenuti più accessibili e favorire un apprendimento inclusivo, non perdere questa opportunità! Il ciclo di webinar ti guiderà passo dopo passo nella semplificazione del testo, con indicazioni pratiche e suggerimenti operativi. La prima lezione introduttiva gratuita ti permetterà di scoprire come migliorare la comunicazione educativa, garantendo a tutti gli studenti il diritto di comprendere e partecipare pienamente. Ti aspettiamo per iniziare insieme questo percorso di empowerment comunicativo!

Scrivere testi chiari e comprensibili è una competenza sempre più richiesta, soprattutto in ambito educativo. La semplificazione testuale è uno strumento fondamentale per garantire il diritto all’apprendimento e all’informazione, in particolare per studenti con bisogni educativi speciali. Questo ciclo di webinar offre strumenti pratici e indicazioni operative per affrontare il processo di semplificazione del testo, senza sacrificare il significato e la qualità del . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

