La segnalazione | Pista ciclabile pericolosa E poi finisce in mezzo alla strada

Sei un ciclista o un residente di Ferrara preoccupato per la sicurezza? Riceviamo e pubblichiamo segnalazioni come questa, che evidenziano problemi concreti nelle infrastrutture urbane. Oggi portiamo alla luce una situazione critica in via Conca a Malborghetto di Boara, dove una pista ciclabile pericolosa si interrompe improvvisamente in mezzo alla strada. La nostra missione è far emergere queste criticità e stimolare interventi tempestivi per una città più sicura e vivibile.

Riceviamo e pubblichiamo: Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “Gentile redazione, abitando in via Conca a Malborghetto di Boara mi trovo a dover segnalare una situazione alquanto assurda e pericolosa che riguarda la pista ciclabile che passa davanti alle case. Pur riconoscendo la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La segnalazione: "Pista ciclabile pericolosa. E poi finisce in mezzo alla strada"

In questa notizia si parla di: pista - ciclabile - pericolosa - segnalazione

Scontro tra ciclisti sulla pista ciclabile, in fin di vita il giornalista Roberto Conci - Un grave incidente ha scosso la comunità di Trento, coinvolgendo il giornalista 64enne Roberto Conci.

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, sulla regionale, all'altezza dell'attraversamento pedonale in uscita dalla pista ciclabile. Il sindaco di Gressan, Michel Martinet: «Da tempo do l'allarme, quella strada è pericolosa e abbiamo le mani legate» # Vai su Facebook

“Il Nucleo Industriale nell’abbandono più totale” – LA SEGNALAZIONE Vai su X

La segnalazione: Pista ciclabile pericolosa. E poi finisce in mezzo alla strada; Trani, “quella pista ciclabile pericolosa”. Lettera protocollata e indirizzata al sindaco; Pista ciclabile dalla Stazione a Barcola, segnalazione sui social. “Tratti difficili e pericolosi, qualcuno intervenga”.

Via Oreto, con la pista ciclabile la strada è diventata un percorso ad ostacoli - che nessuno tra l'altro usa perché piena di rifiuti - Secondo palermotoday.it

La pista ciclabile di via Gregorio VII fa discutere: “Comune vada a vedere criticità” - La ciclabile di via Gregorio VII "è pericolosa" Una delle piste transitorie volute dal ... Segnala romatoday.it