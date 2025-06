La segnalazione | Pista ciclabile pericolosa E poi finisce in mezzo alla strada

La sicurezza dei ciclisti e dei pedoni è fondamentale per una città vivibile e moderna. È con attenzione e senso di responsabilità che ascoltiamo le segnalazioni dei cittadini, come quella proveniente da via Conca a Malborghetto di Boara, dove una pista ciclabile pericolosa si trasforma improvvisamente in strada, creando rischi e confusione. È ora di intervenire e garantire ambienti sicuri per tutti, perché ogni dettaglio conta.

Riceviamo e pubblichiamo: "Gentile redazione, abitando in via Conca a Malborghetto di Boara mi trovo a dover segnalare una situazione alquanto assurda e pericolosa che riguarda la pista ciclabile che passa davanti alle case. Pur riconoscendo la.

