La scommessa in centro Camere ’pietrasantine’ nell’ex albergo Italia

Nel cuore di Pietrasanta, un nuovo concept di ospitalità prende vita: Le camere Pietrasantine Deluxe. Nato dall’idea di Paolo Calì e Fernando Pompei, questo B&B diffuso trasmette il calore della Bahia, offrendo un’esperienza unica tra charme e autenticità. L’ex Albergo Italia si trasforma in un’oasi di relax e convivialità, pronta a conquistare i sensi e il cuore degli ospiti. Una scommessa vincente per chi cerca il meglio dell’accoglienza locale con un tocco internazionale.

C’è un tocco di Bahia nel cuore di Pietrasanta. In quello che era l’edificio dell’ex albergo Italia (che poi ha ospitato gli uffici comunali) ha preso forma Le camere Pietrasantine Deluxe, la parte più consistente di un b&b diffuso che intende allargarsi ulteriormente. L’idea è di Paolo Calì, napoletano con dieci anni di esperienza nel settore hospitality e Fernando Pompei, chef brasiliano ex allievo nientemeno che di Massimo Bottura e con un curriculum che coinvolge i migliori ristoranti del mondo. Con un’impegnativa opera di restyling partita a ottobre, i due imprenditori hanno recuperato il piano terra e il terzo piano dell’immobile sul viale Oberdan realizzandovi 8 camere con bagno, più un appartamento, in dialogo diretto con altre 4 camere nella corte Bonci per un totale di 13 punti di accoglienza per una clientela che già ha fissato le prenotazioni ancor prima dell’apertura ufficiale della struttura che attualmente garantisce lavoro a quattro persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it