La sanità sannita al centro del dibattito | nasce un tavolo tecnico permanente presso l’Ordine dei Medici

La sanità sannita si trova al centro di un intenso dibattito pubblico, che ha portato alla creazione di un tavolo tecnico permanente presso l’Ordine dei Medici di Benevento. Un’iniziativa importante, che riunisce istituzioni e rappresentanti regionali per affrontare congiuntamente le criticità del settore pubblico. Questo nuovo organismo potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il futuro della sanità locale, ponendo le basi per soluzioni efficaci e durature.

Comunicato Stampa OMCeO Benevento riunisce istituzioni e rappresentanti regionali per affrontare le criticità della sanità pubblica. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento (organo sussidiario dello Stato) ha organizzato sabato mattina, presso la

