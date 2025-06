La Russia al fianco dell’Iran Putin | Teheran ha diritto a sviluppare energia nucleare hanno il nostro supporto – VIDEO

Nell'arena globale, alleanze e tensioni si intrecciano come in un delicato mosaico geopolitico. La Russia si schiera al fianco dell'Iran, sostenendone il diritto allo sviluppo nucleare e promuovendo il dialogo come soluzione preferibile. Putin ribadisce il suo impegno nel garantire che Teheran non abbia intenzione di armarsi, sottolineando l'importanza di approcci diplomatici per mantenere la stabilitĂ . Ma quali sono le implicazioni di questa strategia?

Putin ha svelato che "la Russia ha ripetutamente avvertito Israele che l'Iran non ha alcuna intenzione di ottenere armi nucleari" e indicando la via del dialogo come unica strada percorribile Durante una lunga intervista concessa al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo

