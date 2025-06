La rivoluzione segreta di Barnea Così è cambiato il Mossad

la trasformazione è ormai evidente: un Mossad più moderno, dinamico e pronto a fronteggiare le sfide del XXI secolo. La rivoluzione di Barnea non solo ha ridefinito le strategie di intelligence israeliane, ma ha anche segnato un nuovo capitolo nella storia dell’intelligence mondiale, dimostrando che il progresso tecnologico può davvero cambiare le regole del gioco.

David Barnea ha rivoluzionato il Mossad, che dirige dal 2021, portandolo a nuovi livelli di efficacia grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia: telecamere intelligenti, riconoscimento facciale e sofisticati sistemi di sorveglianza. Non è stato un percorso semplice, perché il Mossad è tradizionalmente un’organizzazione conservatrice, e Barnea ha dovuto affrontare numerose resistenze interne. Alla fine però ha vinto la sua battaglia, e oggi vediamo i risultati concreti sulle strade dell’Iran. Lo racconta un funzionario della Difesa israeliana citato dal Times of Israel. Negli ultimi quattro anni, la “rivoluzione biometrica” voluta da Barnea ha permesso di raccogliere informazioni in tempo reale e costruire dossier dettagliati sui principali obiettivi iraniani. 🔗 Leggi su Formiche.net