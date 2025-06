La riforma della legge sulla caccia arriva in Senato ma senza firma del governo | cosa succede ora

La riforma della legge sulla caccia approda in Senato senza il supporto diretto del governo, suscitando attese e preoccupazioni tra ambientalisti e cittadini. Questa decisione potrebbe rallentare l’iter legislativo e aprire nuovi scenari di confronto tra le parti coinvolte. Ora, il futuro della normativa sulla protezione della fauna selvatica dipende dalle decisioni politiche e dal dibattito parlamentare, rendendo il cammino verso una nuova regolamentazione più incerto che mai.

La revisione della legge sulla protezione della fauna selvatica è stata formalmente depositata in Senato, ma con un passaggio di mano significativo: non sarà un disegno di legge governativo, bensì parlamentare. Il testo, sostenuto da quasi tutta la maggioranza, propone cambi sostanziali alla legge 15792, ma è già al centro di critiche durissime da parte del mondo ambientalista. La scelta dell’esecutivo di sfilarsi potrebbe rallentare l’iter e segnare una prima battuta d’arresto per il fronte pro-caccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

legge - senato - riforma - caccia

