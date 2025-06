La riflessione sulla natura dell’amore e sul rapporto di coppia si fonde allora a quella sul mondo del cinema

Esplorare il senso dell’amore e i rapporti di coppia attraverso la lente del cinema ci permette di scoprire le sfumature più profonde di emozioni e relazioni. Dal delicato intreccio di "Voleréis" di Jonás Trueba alle storie d’amore LGBTQIA+ celebrate nel Mese del Pride, ogni film apre una finestra su storie uniche e universali. Scopriamo insieme queste narrazioni che, tra risate e riflessioni, ci invitano a riflettere sul vero significato dell’amore.

V OLVERÉIS Genere: commedia??? 12 Regia: Jonás Trueba. Con Itsaso Arana, Vito Sanz, Fernando Trueba, Andrés Gertrúdix Mese del Pride, 10 film e serie con amori LGBTQIA+ da vedere X Leggi anche › “L’amore che non muore”: la recensione del film di Gilles Lellouche Dopo 14 anni di vita insieme Ale, regista, e Alex, attore, hanno deciso di lasciarsi. Una separazione pacifica e consensuale: «Stiamo bene» si affannano a dire ad amici e parenti cui danno la notizia. Insieme all’invito per la festa di divorzio che hanno deciso di organizzare. Jonás Trueba convoca il padre Fernando (autore nel 1993 di Belle Époque, Oscar come miglior film straniero) nel ruolo del padre di Ale cui consegna due libri importanti, Alla ricerca della felicità di Stanley Cavell, studioso della “commedia di ri-matrimonio” e La ripetizione di Søren Kierkegaard. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La riflessione sulla natura dell’amore e sul rapporto di coppia si fonde allora a quella sul mondo del cinema

In questa notizia si parla di: riflessione - natura - amore - rapporto

FAI di Avellino: tra natura e memoria, il Parco Santo Spirito come spazio di riflessione civile - “Parco Santo Spirito, tra natura e memoria” è molto più di una semplice passeggiata. Oggi, ad Avellino, è stato un viaggio attraverso la bellezza del paesaggio e le radici storiche, richiamando alla mente l'importanza della consapevolezza civica.

Solo Amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali - il nuovo libro di Luca Sommi, dal 20 giugno in libreria e in tutti gli store online ? Un... Vai su Facebook

Volveréis: la recensione del film di Jonás Trueba; “Sto pensando alla libertà” di Luciana Potenza – Una poesia sull’amore e la fragilità del nostro tempo; Perché leggere Le affinità elettive di Goethe: un classico che interroga la modernità.

Pausa di riflessione: sì o no? Pro e contro di un momento cruciale nel rapporto di coppia dagli esiti inaspettati - In amore la pausa di riflessione è una pratica piuttosto diffusa: un momento per prendere un attimo d'aria in un rapporto che si sta rivelando talvolta asfissiante; un modo per fermarsi a pensare ... Come scrive elle.com

La pausa di riflessione in amore è davvero utile? - Quando la storia si trova a un’impasse e la relazione sembra essere a un vicolo cieco, la pausa di riflessione in amore è la soluzione migliore. Riporta cosmopolitan.com