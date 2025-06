La ricetta di Varenna contro il turismo da pranzo al sacco | un euro da chi sbarca e poi riparte

In un’epoca in cui il turismo di massa mette a dura prova le suggestive atmosfere di Varenna, il sindaco propone una soluzione innovativa: una tassa simbolica di un euro per gli sbarcatori mordi e fuggi. Questa strategia mira non solo a recuperare risorse, ma anche a valorizzare il territorio e incentivare comportamenti più consapevoli. Ma sarà sufficiente per proteggere il fascino di questa perla del Lago di Como? Scopriamolo insieme.

Varenna (Lecco) – Una tassa di sbarco per i turisti mordi e fuggi che spendono poco o nulla ma costano tanto. Un euro a testa, non di più, è la cifra che ha in mente il sindaco di Varenna per i visitatori che arrivano al mattino, girano per i vicoli della Piccola perla del Lario, si scattano selfie sulla Passeggiata degli innamorati, pranzano al sacco sui gradini della chiesa o su qualche muretto, e poi al pomeriggio se ne vanno, senza aver acquistato nemmeno un gelato, lasciando però i cestini dell’immondizia pieni. Sono la maggior parte, perché in un lembo di terra, poco più di un promontorio, le strutture ricettive non sono molte: circa 60mila durante il ponte del 2 giugno, più di 250mila tra le vacanze di Pasqua, il 25 aprile e il Primo maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ricetta di Varenna contro il “turismo da pranzo al sacco”: un euro da chi sbarca e poi riparte

