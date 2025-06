La Regione premia l' impegno civico | il Centro provinciale d' istruzione per adulti ' Sirotti' vince con il progetto Agenda 2030

La regione premia l'impegno civico e l'innovazione educativa: il Centro Provinciale d'Istruzione per Adulti 'Silver Sirotti' di Forlì si distingue, vincendo il primo premio nel concorso regionale "ConCittadini" 2024-2025 con il progetto "Agenda 2030, i nostri obiettivi". Questa vittoria, accompagnata da un premio di 5.000 euro, riconosce l'importanza di un'istruzione di qualità e della tutela ambientale. Un traguardo che conferma come l'educazione possa diventare motore di cambiamento e speranza per il futuro.

La Regione premia l'impegno civico: il Centro provinciale d'istruzione per adulti 'Sirotti' vince con il progetto Agenda 2030

