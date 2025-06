La regina Camilla con la spilla sparita dai radar da quasi un secolo e Eugenie di York vestita di un rosso vibrante salutano la parata fashion del Royal Ascot 2025

Nel cuore dell’estate britannica, il Royal Ascot 2025 ha regalato emozioni indimenticabili. La regina Camilla, sorprendentemente priva della sua spilla misteriosamente scomparsa da quasi un secolo, e Eugenie di York, avvolta in un vibrante rosso, hanno catturato l’attenzione di tutti. Con un tocco di storia e stile, hanno reso questo appuntamento il massimo della moda e del fascino cavalleresco, dimostrando che anche nei dettagli più piccoli si cela un mondo di eleganza e tradizione.

Sono bastati un cimelio appartenuto alla regina Mary sfoggiato dalla sovrana e un abito dal colore vitaminico indossato dalla nipote della regina Elisabetta per chiudere in bellezza l'appuntamento clou della stagione sociale britannica che ogni anno coniuga glamour e cavalli.

