La Reggia di Colorno nel progetto Un patrimonio della scuola

laureati, un progetto che trasforma la passione e la conoscenza in autentico patrimonio culturale. Attraverso esperienze immersive e creatività, questi giovani non solo hanno scoperto la bellezza della Reggia di Colorno, ma l'hanno fatta propria, diventando ambasciatori del suo valore. Un percorso che dimostra come l'educazione possa valorizzare il patrimonio, rendendolo vivo e partecipato da tutta la comunità.

Sono entrati in Reggia e nel giardino ducale di Colorno. Hanno vissuto quei luoghi, conoscendoli passo dopo passo, accompagnati da guide ed esperti. Poi hanno provato a valorizzarli e a raccontarli con video, brochure, manufatti artistici e varie performance. È il percorso di 460 studenti e.

Lo scorso 5 giugno si è concluso il progetto "Un Patrimonio per la Scuola-scuola estesa alla Reggia di Colorno"progetto della Provincia di Parma che nell'a.s. 24/25 ha coinvolto 250 studenti di 5 scuole superiori e 460 studenti di 5 istituti comprensivi del Parm

