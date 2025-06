La Rai torna nel salernitano | Camper in viaggio una settimana nel Cilento

La Rai torna nel Salernitano con "Camper in viaggio", una settimana di avventure nel cuore del Cilento dal 23 al 27 giugno alle 11.30 su Rai 1. Alessia Mancini, Tinto e il Professore Umberto Broccoli vi guideranno tra paesaggi mozzafiato, sapori autentici e storie affascinanti di questa terra ricca di fascino. Dopo aver esplorato la Costiera Amalfitana e Capri, questa volta si prepare a scoprire i tesori nascosti del Cilento, un vero gioiello tutto da scoprire.

Nella settimana in onda dal 23 al 27 giugno alle 11.30 su Rai 1, Alessia Mancini e Tinto - con la partecipazione del "professore" Umberto Broccoli - faranno nuovamente tappa in Campania con Camper in viaggio. Dopo aver visitato la Costiera Amalfitana e l'Isola di Capri, questa volta si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La Rai torna nel salernitano: "Camper in viaggio" una settimana nel Cilento

