La Promessa anticipazioni 22 giugno | Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta

Preparati a un episodio ricco di emozioni e colpi di scena nella soap “La Promessa”. Domani su Rete 4, alle ore 19:40, Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta, aprendo nuove possibilità e tensioni. Nel frattempo, la Duchessa di Carril arriva a Cordova per chiarire i rapporti tra Vera e Lope. Non perdere questa puntata, disponibile anche su Mediaset Infinity in live streaming e on demand: cosa succederà dopo?

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: la Duchessa di Carril, arriva alla tenuta per chiarire la situazione tra sua figlia Vera e il fidanzato Lope. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel è deciso a vivere la sua storia d'amore con Jana senza compromessi, sfidando l'opposizione dei suoi genitori per farla trasferire ai piani alti della tenuta. Riassunto dell'episodio precedente Vera, delusa dal tradimento di Lope, decide di lasciarlo e non crede alle rassicurazioni di Simona e Candela. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 giugno: Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta

In questa notizia si parla di: tenuta - promessa - anticipazioni - manuel

La Promessa: Pia svela la finzione, Romulo abbandona la tenuta e Cruz reagisce - La tensione alla tenuta de La Promessa è palpabile: Pia Adarre, interpretata da Maria Castro, svela la verità dietro la finzione, mentre Romulo decide di abbandonare il posto.

La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 giugno: Manuel in arresto Jana resta da sola nella tenuta e deve fronteggiare i tentativi di Alonso e Cruz di sabotare la sua unione con il marchesino Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 22 giugno: Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta; La Promessa: anticipazioni da domenica 22 a sabato 28 giugno! Manuel rinuncia al titolo?; La Promessa Anticipazioni 20 giugno 2025: Manuel punta i piedi, sposerà Jana e vivrà con lei alla tenuta!.

La Promessa Anticipazioni 22 giugno 2025: Manuel ha un unico sogno nel cassetto e non ci rinuncerà! - Nella puntata de La Promessa in onda il 22 giugno 2025 su Rete4 Manuel insiste perché Jana viva accanto a lui, nei piani nobili della tenuta ma Cruz e Don Alonso si oppongono con forza. Scrive msn.com

La Promessa, anticipazioni 22 Giugno: Manuel contro i marchesi, qualcuno arriva alla tenuta e Don Romulo peggiora - Anticipazioni 22 Giugno de La Promessa: Manuel prende posizione, Don Romulo peggiora, nuovo arrivo alla tenuta: scopri cosa accadrà! Come scrive piusanipiubelli.it