La previsione di Giuliacci non lascia scampo | Arriva il caldo estremo si va oltre i 40 gradi

Preparatevi a un'ondata di calore senza precedenti: le previsioni di Giuliacci annunciano temperature record che supereranno i 40 gradi, trasformando l’Italia in una fornace. L’anticiclone nord-africano si rafforza, promettendo giorni di afa insopportabile e picchi di caldo estremo. È il momento di prendere sul serio questa sfida climatica: scopriamo insieme come affrontare al meglio questa ondata di calore e proteggere la nostra salute.

Il caldo sta stringendo la morsa sull'Italia già in questo mese di giugno, ma secondo la previsione del tempo del colonnello Mario Giuliacci le cose sono destinate anche a peggiorare. Ecco la sua analisi sul meteo dei prossimi giorni: “L'estate porta un caldo davvero fastidioso. Per la prossima settimana si prevede l'alta pressione bollente dell'Anticiclone Nord-Africano posizionata con insistenza sulla nostra Penisola, dove spingerà le temperature su valori decisamente elevati. Ci sarà occasione per vedere le temperature superare i 35 gradi in numerose località, con dei picchi anche di 40 gradi e oltre, costringendo quindi molti italiani a sopportare un caldo estremo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it