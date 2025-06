La posa per la foto poi la caduta, così il visitatore ha squarciato il quadro del Seicento agli Uffizi - Il video.

Un gesto apparentemente innocuo si trasforma in un incidente clamoroso: un visitatore degli Uffizi, nel tentativo di scattare una foto, inciampa sui gradini distanziatori e squarcia un quadro del Seicento. L’episodio ha suscitato scalpore, portando alla decisione di aumentare le misure di sicurezza e limitare i selfie. Un monito sull’importanza di rispettare le opere d’arte e preservare il patrimonio culturale per le future generazioni.

È indietreggiato per farsi scattare una foto – e non per farsi un selfie come inizialmente si era detto – all’interno della Galleria degli Uffizi. È però inciampato inavvertitamente proprio sui gradini distanziatori, quella struttura a terra progettata proprio per impedire ai visitatori di avvicinarsi alle opere e danneggiarle. In una manciata di secondi, invece, è stato il patatrac. La decisione degli Uffizi: «Stretta sui selfie». Il visitatore, un italiano di circa 40 anni, voleva essere immortalato davanti al ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana, dipinto a fine Seicento da Nicoletto. 🔗 Leggi su Open.online