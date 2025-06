La polizia ha fatto saltare un rave party all' ex Cierrebi

una festa clandestina che prometteva di durare ancora giorni, con musica assordante e un’atmosfera di totale anarchia. La polizia ha agito prontamente, smantellando l’evento e riportando ordine, dimostrando che la legge non si ferma davanti a feste illegali e dispositivi di alta potenza. La vicenda resta un esempio di come le autorità siano sempre attente a tutelare la sicurezza urbana.

