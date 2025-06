La politica per Tommaso D’Aquino Nuova edizione a cura di Carozza per il volume firmato da Carlo Lupi

A quasi mille anni dalla nascita di San Tommaso d’Aquino, celebriamo il suo impatto con una nuova edizione curata da Nicola Carozza, che arricchisce l’opera di Carlo Lupi. Un viaggio tra filosofia, teologia e teoria politica, che rivela come il pensiero di Tommaso continui a ispirare e a guidare le sfide del nostro tempo. Un’occasione imperdibile per scoprire l’attualità di un gigante del pensiero...

A 750 anni dalla morte di San Tommaso d'Aquino, 700 anni dalla sua canonizzazione e 800 anni dalla sua nascita, Nicola Carozza, docente stabile dell'Issr ligure e consigliere di indirizzo della Fondazione Carispezia, ha curato una nuova edizione del volume di Carlo Lupi 'I fondamenti della politica secondo Tommaso D'Aquino': studi del professore di filosofia all'università di Genova sulla proposta politica del santo, teologo, filosofo e dottore della chiesa cattolica. Partendo dalla centralità del concetto di persona, attorno a cui si realizza la comunità politica, le istanze del personalismo cristiano diventano risoluzione per i problemi che toccano la politica odierna, guardando al bene.

