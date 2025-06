La penalità in ritardo di Anderson si assicura del luogo di semifinale di Young Lions

L’Inghilterra under 21 si conferma protagonista nel campionato europeo, grazie alla vittoria convincente sui pari età spagnoli. Con gol decisivi di McAtee, Elliott e Anderson, la squadra di Young Lions si assicura un posto in semifinale, riproponendo la finale del 2023. L’emozionante sfida a Trvana ha regalato spettacolo e adrenalina, avvicinando sempre più il sogno di riconquistare il titolo continentale. La corsa verso la gloria continua: cosa riserverà il prossimo passo?

2025-06-21 23:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra under 21 rimane sulla rotta per difendere la corona del campionato europeo dopo i gol di James McAtee, Harvey Elliott ed Elliot Anderson li hanno visti ottenere una vittoria di un quarto di finale sulla Spagna. Lo scontro a Trvana è stato una ripetizione della finale del 2023 ha vinto 1-0 dall’Inghilterra e questo concorso era ugualmente stretto. L’Inghilterra ha cavalcato la fortuna nelle prime fasi prima che un doppio di incendio rapido da McAtee ed Elliott li mettesse in controllo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

