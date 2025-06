La nuova vita del Bagno Oasi Apertura per Pasqua 2026 | Avremo anche bar e ristorante

Dal degrado a un'oasi di rinascita: il Bagno Oasi di Lido Adriano si appresta a rinascere grazie alla visione imprenditoriale di Natalia Tarasova, che ha conquistato l’asta e investito nel futuro del luogo. Con apertura prevista per Pasqua 2026, il nuovo progetto includerà bar, ristorante e molte novità, trasformando questo angolo di mare in un punto di riferimento imperdibile. La rinascita è alle porte, e il meglio deve ancora venire.

Un luogo di degrado che ora si appresta a nuova vita. Il futuro del Bagno Oasi di Lido Adriano è affidato alle capacità imprenditoriali di Natalia Tarasova, origini russe ma cittadinanza italiana, attualmente titolare, insieme a Cristiano Linari, del bagno Miramare a Punta Marina. La nuova titolare ha vinto l' asta che si è conclusa il 16 aprile scorso, ha saldato il conto da 215mila euro per rilevare l'attività e garantirsi una concessione di 9 anni per un canone comunale annuo di 5.800 euro per la zona di pertinenza comunale più 3.200 per l'arenile che vanno al demanio. In corsa c'erano all'inizio 21 realtà che poi si sono assottigliate man mano che avanzavano i rialzi e alla fine sono rimasti in corsa soltanto imprenditori veri e non soggetti che contavano di aggiudicarsi il bene a poco prezzo.