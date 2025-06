La nuova rettrice Rita Cucchiara | Il merito non ha genere Manterrò tutte le promesse fatte

Rita Cucchiara, ingegnere elettronico e pioniera nel campo dell'intelligenza artificiale, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia universitaria come prima donna rettore di Unimore. Con impegno e determinazione, sta selezionando il team che la affiancherà e definendo le strategie per un futuro innovativo e inclusivo. È un momento di grande cambiamento, perché il merito non ha genere: mantenendo tutte le promesse fatte, Rita è pronta a guidare l'ateneo verso nuove vette.

Rita Cucchiara, ingegnere elettronico, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione e Direttore del Centro Interdipartimentale AI Research and Innovation, dovrà attendere per entrare in carica fino al 1° novembre. Nel frattempo è al lavoro per comporre la squadra che la affiancherà nei prossimi sei anni e fissare le coordinate di quella che si può veramente considerare una svolta rosa per Unimore: la prima donna rettore a succedere a Pillio da Medicina dopo 850 anni. Dietro la sua vittoria storica c'è il ruolo giocato anche da un'altra donna. È una rivincita dell'universo femminile? "Assolutamente no.

La nuova rettrice Rita Cucchiara: Il merito non ha genere. Manterrò tutte le promesse fatte; Unimore, Rita Cucchiara prima rettrice: «Un Ateneo più aperto al mondo»;

