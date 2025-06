La nuova ossessione estiva? I pantaloons | ecco perché

Scopri la nuova ossessione estiva che conquista il mondo della moda: i pantaloons, un affascinante ibrido tra pants e balloon. Dal glamour di Mata Hari agli schizzi di Erté, questa tendenza richiama l’eleganza orientale e il fascino vintage, rivisitato in chiave moderna. Un capo che promette di rivoluzionare il guardaroba estivo, portando stile e innovazione ovunque tu vada. Ecco perché i pantaloons sono pronti a diventare il must-have della stagione.

La parola è un ibrido tra pants (pantaloni) e baloon (palloncino), e sono la nostra nuova ossessione. In principio fu Mata Hari, nel 1913, ad indossare un abito a paralume e turbante impreziosito da aigrettes. Lo sappiamo grazie a uno schizzo di Erté: così, la moda si avvicinava sempre di più all’oriente, con questi dettagli arabeggianti tanto cari alla moda dell’epoca (come dimostrano i Ballets Russes di Sergej Djagilev al Théâtre du Châtelet). Pantaloons, il capo dell’estate 2025?. Sono, per intenderci, i tipici pantaloni da harem stretti in vita e alle caviglie. All’epoca era la nuova moda della jupe coulotte e dei bloomers, il capo simbolo delle suffragette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La nuova ossessione estiva? I pantaloons: ecco perché

Gli hot pants sono l'ossessione invernale delle celeb; Pantaloons: più volume, più attitudine per il capo dell'estate 2025.

