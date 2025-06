La Notte Rosa parte subito forte hotel da tutto esaurito e Olly super star sul palco Ora tocca a Fedez

Notte Rosa 2025 a Rimini ha preso il via con una prima serata da standing ovation: hotel sold out e Olly Superstar sul palco, ora tocca a Fedez infiammare la scena. Un debutto ricco di energia e partecipazione che ha superato ogni aspettativa, con protagonisti giovani e giovanissimi, consacrando una scelta audace ma vincente: per la prima volta, la grande manifestazione si rinnova, offrendo un’esperienza indimenticabile che promette di infiammare tutta la notte.

È stata una prima serata da incorniciare quella che ha inaugurato la Notte Rosa 2025 a Rimini. Un esordio carico di energia e partecipazione che ha superato ogni aspettativa, con veri protagonisti giovani e giovanissimi, suggellando una scelta coraggiosa ma vincente: per la prima volta, la grande.

