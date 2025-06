La Notte Rosa in centro storico | piazza piena per il concerto degli Eiffel 65

partecipazione e entusiasmo, trasformando il centro storico in un palcoscenico di musica, allegria e voglia di condividere momenti indimenticabili. Con gli Eiffel 65 sul palco, il cuore di Forlì ha battuto forte, facendo vibrare l’intera città e lasciando un ricordo indelebile di questa serata speciale che segna l’inizio di un’estate all’insegna del divertimento e della solidarietà .

Una serata speciale, all'insegna del divertimento e carica di energia, ha salutato anche a Forlì l'arrivo dell'estate 2025. Il debutto della nuova edizione della Notte Rosa, evento che esalta la Romagna e il suo spirito di accoglienza e coinvolgimento, ha registrato un pieno successo di.

