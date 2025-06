La Notte delle Streghe illumina il borgo con Martina Colombari protagonista assoluta

La notte delle streghe si accende di magia e fascino, trasformando il borgo in un palcoscenico incantato. Con Martina Colombari protagonista assoluta, l’edizione 2025 promette emozioni indimenticabili, tra luci dorate e scenografie mozzafiato. Migliaia di visitatori hanno già iniziato a immergersi in questa suggestiva atmosfera, pronti a scoprire le sorprese che la serata inaugurale ha riservato. E il bello deve ancora cominciare...

Un inizio stellare per la Notte delle Streghe edizione 2025. Luci e scenografie dorate hanno accolto migliaia di persone che giovedì sera, nella serata inaugurale, hanno affollato il borgo fin dal tardo pomeriggio. Una piazza particolarmente suggestiva ha accolto verso le 20 con grande affetto e curiosità Martina Colombari, madrina di questa edizione, accompagnata dalla sindaca Michela Bertuccioli e dall’assessora al turismo regionale Roberta Frisoni per il simbolico taglio del nastro all’edizione 2025. Martina Colombari ha poi salutato emozionata il pubblico di San Giovanni, ricordando che 21 anni fa, il 16 giugno, si era sposata proprio qui a San Giovanni, sottolineando con passione il suo essere romagnola e, prima di salutare, leggendo una poesia di Franca Rame dal titolo "Chiamatemi strega". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Notte delle Streghe illumina il borgo con Martina Colombari protagonista assoluta

