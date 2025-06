La musica è libertà | non si fa arte per vendere ma per comunicare qualcosa

la musica 232 libertà non si fa arte per vendere ma per comunicare qualcosa. Ogni anno il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, si celebra questo linguaggio universale che unisce mondi diversi e promuove la condivisione. Ma che significato ha per la società contemporanea? Abbiamo bisogno di riscoprire la forza della musica come strumento di dialogo e cambiamento.

Ogni anno il 21 giugno è la Festa della Musica. Questa ricorrenza, celebrata su scala internazionale, è nata in Francia nel 1982 ma ha preso piede in tutto il mondo: cade il giorno del solstizio d’estate, simbolo di luce e condivisione. Il suo obiettivo è quello di invitare a vivere questa forma d’arte come linguaggio universale, libero e aperto a ogni cultura, genere e comunità. Ma che significato ha per la società contemporanea? Abbiamo chiesto un parere a Daniela Giordano, direttrice del Politecnico delle Arti di Bergamo. Che cos’è la musica? La musica è un’arte. Nasce come un’intuizione, è una scintilla, una passione che se viene coltivata con impegno può diventare una professione e il nostro ente di alta formazione musicale si occupa proprio di questo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “La musica è libertà: non si fa arte per vendere ma per comunicare qualcosa”

