La multa è nulla se manca questa prova La nuova sentenza che spegne l' autovelox

Se il dispositivo autovelox non può essere dimostrato funzionante, la multa 232 potrebbe essere dichiarata nulla, cancellando di fatto la sanzione. Recentemente, la prefettura è stata condannata a coprire le spese legali, evidenziando quanto sia cruciale la prova tecnica. La lezione è chiara: senza la certezza del funzionamento dell’autovelox, le multe rischiano di non reggere in tribunale. Scopriamo insieme cosa succede quando la tecnologia non è verificabile.

La prefettura è stata condannata al pagamento delle spese legali: ecco cosa succede se non è possibile dimostrare che il dispositivo funziona.

