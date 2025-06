La Moreschi resta forse a Vigevano | una produzione-test in città per provare a salvare il marchio storico di calzature

La storica marca Moreschi potrebbe restare legata a Vigevano, città dell’eccellenza calzaturiera italiana. Dopo il fallimento dello scorso anno, l’azienda, ora sotto nuova gestione, avvia una produzione test presso due calzaturifici locali, sperando di rilanciare il marchio e riconquistare il suo posto nel cuore dei consumatori. Un passo strategico che potrebbe segnare il ritorno di Moreschi sulla scena internazionale, preservando un patrimonio di eccellenza artigianale.

Vigevano (Pavia), 21 giugno 2025 – Il marchio Moreschi potrebbe non lasciare Vigevano. Almeno per il momento. L’azienda che ha acquisito il marchio dopo il fallimento della scorsa estate per un milione e 700mila euro, la stessa titolare del marchio Superglamourous, ha deciso di avviare la produzione presso due calzaturifici della città. Al momento si tratterà di una produzione limitata finalizzata a testare quale sarà la reazione del mercato. Le prime mosse del rilancio sono state illustrate alle rappresentanze sindacali in una videoconferenza. Vigevano, addio all’era delle scarpe: c’è crisi anche alla Calzoleria Artigiana, in vista 24 licenziamenti Qual è il progetto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Moreschi resta (forse) a Vigevano: una produzione-test in città per provare a salvare il marchio storico di calzature

In questa notizia si parla di: marchio - vigevano - produzione - moreschi

